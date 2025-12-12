消防によりますと、12日午後10時20分ごろ、広島市中区で「5階から黒煙が見える」と通報がありました。消防車11台が出動し、消火活動にあたっています。現場は広島市内でも有数の繁華街で、消防によりますと、この火災で、これまでに少なくとも1人が広島市内の病院に搬送されたということです。ほかのけが人や逃げ遅れの有無などを確認しているということです。