自動車メーカーなどの労働組合でつくる自動車総連は、2026年の春闘での賃上げ目安額を「月1万2000円以上」にすると発表しました。トランプ関税で打撃を受ける中、中小企業の賃上げを後押しする狙いで前の年の「1万2000円」から表現を強めました。金子会長は、「複雑な環境だが中長期を見据えて取り組む」との姿勢を示しました。