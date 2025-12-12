千葉県などによりますと、12日午後6時半ごろ、四街道市のJR物井駅前で「マンホールから水が噴き出している」と通報がありました。噴き上がったのは工業用水道の水で、バルブは閉めたものの、水が漏れ出しているということです。原因は分かっていませんが、けが人はおらず、住宅や交通への影響もありませんでした。
