秋田朝日放送 １年の世相を表す今年の漢字に「熊」が選ばれました。秋田の街行く人たちにとっての今年を表す漢字は何でしょうか、教えていただきました。 日本漢字能力検定協会が毎年１２月に発表している１年の世相を表す今年の漢字。日本各地で出没し、国民の関心と不安が集中したことからから「熊」が選ばれました。 秋田県内では特に大きな影響与えた相次ぐクマの出没、１６年ぶりとなった知事交代、大雨被害など様々