衆議院の議員定数削減法案をめぐり、自民党と日本維新の会の幹部が会談し、会期を延長する可能性も視野に法案の審議入りを目指す方針を確認しました。自民党梶山弘志 国会対策委員長「会期の延長も可能性としては否定しないで、一緒にやっていこうという話をした」一方、野党側からは“企業・団体献金に関する法案を優先すべきだ”などとの批判の声が相次いでいて、国会の会期末が17日に迫る中、定数削減法案の成立は困難と