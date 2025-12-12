国会の会期末が迫る中、与党は衆議院の議員定数削減法案を成立させるため、会期延長も辞さない構えで、野党は反発を強めています。12日午前、国会内で会談した自民党と日本維新の会の国会対策委員長は、17日までとなる臨時国会の会期の延長も視野に、法案の成立を目指すことを確認しました。ただ、維新が成立に向け意気込む一方で、自民党内からは「このまま廃案でよい」と反対論がくすぶっていて、一枚岩ではないのが実情です。公