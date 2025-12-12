12日夜に起きた、茨城県南部を震源とする地震。突然の揺れに驚いた方も多いかもしれませんが、この地震は専門家によると「8日に青森東方沖で起きた地震の余震とは考えにくい」ということです。12日午前に起きた、青森県東方沖を震源とする地震について整理します。◇震源は青森県東方沖で北海道・東北の38市町村で震度4を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。この地震の影響で一時、津波注意