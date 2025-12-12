シンガーsoan によるオルタナティブロックプロジェクト破壊的価値創造が本日12月13日、“(sekai)seifuku期” 5曲目となるシングル「iede」をリリースした。新曲「iede」は“家出”をテーマに作られたスロウバラード。ファズギターや歪んだドラムが激しくも抱擁するシューゲイズ的サウンドと、抒情的な詩とのコントラストが際立つ仕上がりだ。文藝天国の音楽作家 ko shinonomeが作詞作曲、色彩作家のすみあいかが映像・ビジュアル面