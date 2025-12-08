ロシアの高官は12日、ウクライナとの和平案をめぐり、東部ドンバス地方は「我々の管理下に置かれる」と述べました。一方で、ウクライナ軍の撤退後、軍が駐留しない可能性にも言及しました。ロシア有力紙のコメルサントによりますと、ウシャコフ大統領補佐官は12日、ウクライナとの和平案で焦点となっている東部ドンバス地方をめぐり、「ロシア領であり、我々の行政当局の管理下に置かれることになる」と述べました。アメリカはウク