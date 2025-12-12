【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比113.06ドル高の4万8817.07ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げにより米景気が今後も底堅く推移するとの見方から、買い注文が先行した。