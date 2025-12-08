Ｊ１川崎が来季の新戦力として東京ＶのＤＦ谷口栄斗（２６）を完全移籍で獲得することが１２日、複数の関係者の話で分かった。既にクラブ間合意に達しており、鹿島など複数クラブとの争奪戦を制した。谷口は神奈川県出身で東京Ｖの下部組織から国士舘大を経て２０２２年に東京Ｖに入団した。左右両足のキックは精度が高く、ビルドアップ能力が特長のセンターバック。得点力にも定評があり、２４年の川崎戦ではハットトリックを