12日午前、青森県東方沖を震源とする地震があり、北海道、青森などで震度4の揺れを観測しました。警戒が続く、青森県八戸市から中継です。倒壊のおそれがある鉄塔から200メートルほど離れたところにいます。鉄塔の下には住宅街が広がっていて、中には飲食店などもあります。店主にお話を聞いてみますと、8日の地震の影響で、100本ぐらいあったお酒のうち80本ほどが割れてしまい、20万円ほどの被害が出たということです。その後も地