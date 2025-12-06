【1/12 ヤマハ FZR750R （OW01）】 12月13日ごろ 再販 価格：4,180円 タミヤは、プラモデル「1/12 ヤマハ FZR750R （OW01）」再販分を12月13日ごろに発売する。価格は4,180円。 本商品は、ヤマハの二輪車「FZR750R」を1/12スケールでプラモデル化したもの。実車はレース出場を前提として開発されたワークスマシン「YZF750」のピュアレプリカといわれた。