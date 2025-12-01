¡ÚROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-78NT-1 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡õ¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー ver. A.N.I.M.E.¡Û 12·î13Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§11,000±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-78NT-1 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡õ¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢ー¥Þー ver. A.N.I.M.E.¡×¤ò12·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×¤è¤ê¡¢¥Á¥ç¥Ð