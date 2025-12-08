【Amazon：JEMA ぬいぐるみ】 セール期間：12月13日～12月21日23時59分 AmazonにてJEMAのぬいぐるみが特別価格で販売されている。期間は12月21日23時59分まで。 本商品は、抱きしめやすい形と、思わず触りたくなるふわふわでもちもちした触り心地のぬいぐるみ。対象商品には、トイプードル（S/M）や、フレンチブルドッグ、ビーグル、ウェルシュ・コーギー