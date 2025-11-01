大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）へ向けて十両・嘉陽（中村）が１２日、墨田区の部屋で汗を流した。基礎運動などを行った後、幕下以下の力士に胸を出した。初場所に向けて「いつも通りです。初日から全開でいきたい」とマイペース調整を強調した。今年は春場所で９勝を上げ、新入幕を決めた。だが、同場所を除けばすべて負け越した。「初日の入りが課題。後半にエンジンが入るので最初からそうしたい」。夏、名