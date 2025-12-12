防衛省は12日午後、沖縄県沖の太平洋で活動していた中国の空母「遼寧」が東シナ海へ戻ったことを発表しました。防衛省は12日、中国の空母「遼寧」とミサイル駆逐艦など4隻が、沖縄本島と宮古島との間の海域を北西に進み、東シナ海に向けて航行したことを確認しました。その上で、「遼寧」からの戦闘機などの発着艦が12月6日からの1週間で、約260回に達したことを明らかにしました。小泉防衛相：地域において緊張を高めるいかなる行