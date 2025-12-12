訪問先のトルクメニスタンで、ロシアのプーチン大統領（左）と会談するトルコのエルドアン大統領＝12日、アシガバート（AP＝共同）【イスタンブール共同】トルコのエルドアン大統領は12日、訪問先のトルクメニスタンでウクライナ情勢を巡ってロシアのプーチン大統領と会談し、主にエネルギー施設や港湾を対象とした「限定的な停戦の実施が有益になる」と提案した。トルコ大統領府が発表した。エルドアン氏はロシアとウクライナ