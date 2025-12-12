防衛省は、この一週間で、中国海軍の空母「遼寧」から戦闘機やヘリなどおよそ260回の発着艦を確認したと発表しました。防衛省によりますと、中国海軍の空母「遼寧」で、6日から12日にかけて戦闘機やヘリによる発着艦があわせておよそ260回確認されました。沖大東島の南を航行していた空母「遼寧」は12日、他のミサイル駆逐艦など4隻と共に沖縄本島と宮古島の間の海域を北西に抜け、東シナ海へ向けて進んだということです。これに対