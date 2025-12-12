【「僕のヒーローアカデミア」20巻無料キャンペーン】 実施期間：12月13日0時～2026年1月4日23時59分 NTT ソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」限定で「僕のヒーローアカデミア」20巻を無料で読めるキャンペーンを実施する。実施期間は12月13日0時から2026年1月4日23時59分まで。 また、「僕のヒ}