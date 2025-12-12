13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円安の5万570円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては266.55円安。出来高は5474枚となっている。 TOPIX先物期近は3416.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.33ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50