中国メディアの九派新聞によると、中国重慶市石柱トゥチャ族自治県でこのほど、ドローンを飛ばしていた男性が崖の空洞でミイラ化した人の遺体を発見した。男性によると、野獣の死骸かと思ったが、人の手指と頭のようなものが見えた。このような状況に遭遇したのは初めてで緊張し、警察に通報した。その後の調べで、ミイラ化した人の遺体であることが確認された。崖の空洞は地上から高さ約50〜60メートルの所にあり、中からペットボ