2004（平成16）年12月13日、ブルガリア出身初の幕内琴欧州（のち琴欧洲に改名）が、来日したブルガリアのサクスコブルクゴツキ首相と都内のホテルで対面。約10分間談笑した琴欧州は「応援していると言われた。自分はブルガリアでも有名になっているみたい。日本とブルガリアの懸け橋にもなりたい」と話した。