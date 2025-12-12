ナルゲス・モハンマディさん（AP＝共同）【テヘラン共同】2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさんの財団は12日、モハンマディさんが同日朝、地元当局に拘束されたと発表した。財団などによると、モハンマディさんは、北東部マシャドで人権派弁護士の追悼式典に出席していたところを地元警察などによって拘束された。他の人権活動家らも連行されたという。モハンマディさんは厳格なイ