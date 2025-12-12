卓球の世界ランキング上位選手で争うWTTファイナルは12日、香港で行われ、混合ダブルスの1次リーグで松島輝空、張本美和組（木下グループ）はブラジルのペアに3―2で勝ち、2勝1敗で準決勝に進んだ。女子シングルス準々決勝で長崎美柚（神奈川）は第1シードの孫穎莎（中国）にストレート負けした。大藤沙月（ミキハウス）も敗退した。（共同）