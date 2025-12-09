【スペースハリアー】 1985年12月13日 稼働開始 セガが1985年12月13日に発売したアーケードゲーム「スペースハリアー」が、本日で稼働40周年を迎えた。 本作は、主人公の超能力戦士ハリアーを操作して、敵をショット（超能力キャノン）で倒していく3Dシューティングゲーム。各ステージの最後に出現するボスなどの敵を倒す