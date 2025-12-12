25-26シーズンのプレミアリーグでは14試合を終えて6ゴール3アシストを記録しているボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ。25歳のガーナ代表のFWで、サイドを主戦場とするアタッカーだ。185cmとサイズがあり、足下のスキルも抜群。スピードもトップレベルのものを持っており、プレミアを代表するFWといえる。そんなセメンヨには今冬に有効となる契約解除条項の存在が以前から報じられている。金額は6500万ポンドで、今冬の移籍市場で