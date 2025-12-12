25-26シーズンのプレミアリーグは第15節までが終わり、首位はアーセナル。マンチェスター・シティが勝ち点2差で背中を追っている。一方で降格圏に目を向けると、ウェストハム、バーンリー、ウルブズが下3つ。特にウルブズは15試合を終えて勝ち点2と、未だ白星を挙げることができていない。ウルブズは18-19シーズンの昇格以降、しぶとくプレミアで戦ってきた。初年度は7位、続く19-20シーズンも7位フィニッシュだ。しかし、近年は苦