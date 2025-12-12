女子ゴルフの都玲華が１２日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「今年も１年間サポートありがとうございました」とキャプションをつけ、所属の大東建託へシーズン終了のあいさつを行った際の、いい部屋ネットラビットとの２ショット写真を投稿した。前日には同じく所属の渡辺彩香が、佐久間朱里や都ら５人で同社を訪れた際の写真をＳＮＳに投稿していた。