今季限りでＪ１清水を退団するＭＦ乾貴士が１２日、自身のインスタグラムを更新。「秋葉さんを囲む会、ゴルフ、野球！！エスパルスの皆んなで色々やりました」と記し、契約満了により今季限りで退任した秋葉忠宏監督との会食の様子などを投稿した。「楽しかったサッカーだけじゃない繋がりが１番嬉しいし、楽しい」と記したように昼はゴルフ、夜はグラブやバットを手に草野球を楽しむ様子も。フォロワーからは「バリ青春やん