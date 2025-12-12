ボートレース蒲郡の「蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯」は１２日、４日間の予選を終了。準優進出戦に駒を進める２４選手が決定した。楠将太郎（２３＝埼玉）は予選ラストとなった４日目３Ｒのイン戦、スリットで後手に回り。重木輝彦に差し切られるも３着を死守。２日目の待機行動違反による減点７があったものの、１６位で準優進出戦へ駒を進めた。相棒４８号機は序盤からトップ級のパワーを発揮。「スリット足は安定板がない方