８日、江蘇省の泰州港コンテナふ頭に停泊する貨物船。（ドローンから、泰州＝新華社配信／周社根）【新華社南京12月12日】中国江蘇省の南京税関が11日に発表した同省の1〜11月の貿易額は前年同期比6.2％増の5兆4千億元（1元＝約22円）となり、過去最高を更新した。うち輸出額は9.4％増の3兆6千億元、輸入額は0.3％増の1兆8千億元だった。貿易相手別では、「一帯一路」共同建設国との貿易額が11.8％増の2兆7千億元で全体の50.0