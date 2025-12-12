１２日、ＡＰＥＣ非公式高級実務者会合の様子。（深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳12月12日】中国広東省深圳市で11、12両日、2026年11月に同市で開かれる第33回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に向けた「APEC非公式高級実務者会合」が開催された。これにより、APECの「中国イヤー」が本格的に始動した。１２日、ＡＰＥＣ非公式高級実務者会合の会場で放映された深圳のプロモーショ