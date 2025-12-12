北海道の函館空港で11日に緊急着陸した北海道エアシステム（HAC）運航の日航2823便について、国土交通省は12日、二つあるエンジンのうち一つが停止したことなどから、事故につながりかねない重大インシデントと認定した。運輸安全委員会は調査のため航空事故調査官2人を指名した。国交省によると、11日午後に秋田へ向けて札幌・丘珠空港を離陸した同機は、片方のエンジンが停止し、もう一方の推力も一時的に低下した。