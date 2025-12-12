３人組バンドのＢＲＡＤＩＯが、来年３月４日にインディーズ時代の未配信曲を収録したアルバム「ＧｏｌｄＦａｓｈｉｏｎ」をリリースすることを発表した。インディーズ時代の全楽曲をパフォーマンスするライブ「ＢａｃｋＴｏＴｈｅ２０１０―２０１７」の開催を受け、ファンから音源リリースの要望が高まったことから急きょリリースが決定。現在廃盤で未配信の初デモシングル「ＭｙＡｎｓｗｅｒ」、セカンドデモシン