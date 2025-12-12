大相撲の冬巡業が１２日、兵庫・尼崎市で行われた。幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）は、関取衆の申し合い稽古に参加して汗を流した。今月３日に元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が、自身のＳＮＳで結婚と第１子妊娠を報告。過去にテレビ番組などで３度共演経験があり、先月も伊勢ケ浜部屋のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルと松村の「もぐもぐさゆりんご」チャンネルのコラボ動画が配信されていた。熱海富士は「おめでたいことですね