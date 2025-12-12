ウテナは、ウエルシアグループ(ウエルシア薬局・よどや)と共に高知県北川村と包括連携協定を結び、ゆず産業の活性化に取り組んでいる。11月19日に支援活動の一環として、ウテナ社員と、ウエルシアグループ社員総勢20名が北川村へ伺い、ゆず果実の収穫を手伝った。ウテナ・ウエルシアグループゆずの収穫サポート高知県東部に位置する北川村は、江戸時代からゆずの産地として知られる、自然豊かな村。ここで生産されるゆずは、世界的