プレミアリーグ、リバプールのアルネ・スロット監督が１２日、会見し、負傷中の日本代表ＭＦ遠藤航（３２）の状態について言及。同監督は「足首のけがで（復帰まで）数週間かかるだろう」との見通しを示した。遠藤は、プレミアリーグに約２か月ぶり出場となった６日・リーズ戦で負傷した。後半３９分にピッチへ入ったが、試合後は右足首を固定し、松葉づえをついてスタジアムを後にしていた。