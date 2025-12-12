ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値156.09高値156.13安値155.45 157.01ハイブレイク 156.57抵抗2 156.33抵抗1 155.89ピボット 155.65支持1 155.21支持2 154.97ローブレイク ユーロ円 現値183.01高値183.03安値182.53 183.68ハイブレイク 183.36抵抗2 183.18抵抗1 182.86ピボット 182.68支持1 182.36支持2 182.18ローブレイク