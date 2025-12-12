各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 3.543（+0.003） 米10年債4.192（+0.035） 米30年債4.854（+0.054） ドイツ2.868（+0.025） 英国4.517（+0.033） カナダ3.450（+0.022） 豪州4.728（+0.007） 日本1.946（+0.022） ※米債以外は10年物