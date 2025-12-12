秋田朝日放送 昼前、青森県東方沖を震源とする地震で北海道や青森で津波が観測されました。秋田県内も最大震度４を観測し交通に影響が出ました。 午前１１時４４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震が起きました。震源の深さはおよそ２０キロメートルで地震の規模を示すマグニチュードは６．９と推定されています。 この地震で秋田県内では北秋田市で震度４を観測したほか秋田市や大館市、湯沢市など幅広い