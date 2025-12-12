カラタチとシンクロニシティが担当する『水曜がっちゃんこ』（深夜2時～放送）。12月10日(水)放送回で休養していたカラタチ・大山が待望の復帰を果たし、久しぶりにシンクロニシティとカラタチの4人が揃っての放送となった。 「俺、変わったかな？」復帰した大山がボーボーのヒゲ面に 西野（シンクロニシティ）がさっそくヒゲについて尋ねると「復帰するタイミングでそのままの姿で戻ってきたら何も変わってな