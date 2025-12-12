お笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」が１２日、東京・時事通信ホールで行われた。「タイタンライブ」は１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。タイタンからは爆笑問題をはじめ、ウエストランド、キュウらが出演した。最後に登場した爆笑問題は、「流行語大賞」などの時事ネタで笑わせた。ライブ後の記者会見では「タイタンライブ」３０周年記念公演（２０