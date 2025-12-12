卓球の国際大会シリーズ・WTTの年間王者決定戦となるWTTファイナルズが12日に行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（23＝木下グループ）は女子シングルス準々決勝で同1位の孫 穎莎（中国）に敗れ、13日の準決勝進出を逃した。前日に伊藤美誠を撃破し8強入りで勢いに乗る長粼だったが、世界1位の壁は厚かった。第1ゲームはチキータを効果的に織り交ぜるなど、一度はゲームポイントを握ったものの10―12。次々と