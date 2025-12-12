ボートレース宮島の「ＢＴＳ呉開設３３周年記念富士通フロンテックカップ」は１２日、予選３日目が行われた。西村美智子（４１＝香川）はこの日の８Ｒ、６号艇で３着。ここまで２・３・１・６・３着、得点率６・６０、１４位タイで予選最終日を迎える。２連率５１％の３８号機にも「安定板が付いても、レース足は変わらず良かった。チルトはマイナスでは乗ってないけど、０の方がいいと勝手に思っている」と手応え十分の様子