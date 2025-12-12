福岡県柳川市で12日、酒を飲んで車を運転したとして自称・21歳の会社員の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、12日午前6時半ごろ、福岡県柳川市弥四郎町の県道で、乗用車が軽乗用車に追突しました。軽乗用車を運転していた30代の女性は、左足の痛みを訴えていて軽傷です。乗用車を運転していた男にケガはありませんでした。警察が駆けつけ、男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の4倍を超えるアルコӦ