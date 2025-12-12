大分県警中津署は12日、中津市の60代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、100万円をだましとられたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4日から5日の間、被害者が動画サイトを閲覧中に「投資を学びたい方はこちら」という広告が表示され、クリックしたところ、LINEグループに招待された。LINE上では「投資の先生」を名乗る人物が株取引の情勢を紹介しており、同先生のアシスタントを名乗る人物から