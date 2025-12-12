【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比35銭円安ドル高の1ドル＝155円87〜97銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1728〜38ドル、182円91銭〜183円01銭。米長期金利が上昇傾向となり、日米金利差の拡大が意識され円売りドル買いが優勢となった。