子役の永尾柚乃さん（9）が11日、都内で行われたイベントにお笑いタレントの永野さん（51）と登場。2人で“ラッセン”ネタを披露しました。今年話題になった人物やヒット商品に贈られる『2025 小学館DIMEトレンド大賞』の発表・贈賞会に出席した永尾さんと永野さんは『ベストキャラクター賞』を受賞しました。2人は“永尾”、“永野”と名前が似ていることにちなみ、永野さんの“ラッセン”ネタを初めてコラボしました。披露後に握