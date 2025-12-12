広島市のビルで火災があり、消防が消火にあたっています。火事があったのは広島市中区胡町のビルです。消防によると12日午後10時20分ごろ、「5階から黒煙が噴き出している」と通報がありました。消防車12台が出動し、消火にあたっています。ケガ人の有無については現在確認中ということです。【2025年12月12日 午後11時時点の情報です】